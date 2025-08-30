Soupe aux Choux Maison d’Assemblée Retournac

Soupe aux Choux

Maison d’Assemblée La Bastide Retournac Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : Samedi 2025-08-30 19:30:00
fin : 2025-08-30

2025-08-30

Venez déguster une bonne soupe aux choux ! Et pourquoi pas acheter du pain cuit au four banal. Sur réservation.
Maison d’Assemblée La Bastide Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 16 75 50 

English :

Come and enjoy a delicious cabbage soup! And why not buy some bread baked in the communal oven. Reservations required.

German :

Kommen Sie und probieren Sie eine gute Kohlsuppe! Und warum nicht auch Brot kaufen, das im Banalen Ofen gebacken wurde. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Venite a gustare una deliziosa zuppa di cavolo! E perché non comprare del pane cotto nel forno comune. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Ven a disfrutar de una deliciosa sopa de col Y por qué no, compra un poco de pan horneado en el horno común. Es necesario reservar.

