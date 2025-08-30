Soupe aux Choux Maison d’Assemblée Retournac
Soupe aux Choux Maison d’Assemblée Retournac samedi 30 août 2025.
Soupe aux Choux
Maison d’Assemblée La Bastide Retournac Haute-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-30 19:30:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Venez déguster une bonne soupe aux choux ! Et pourquoi pas acheter du pain cuit au four banal. Sur réservation.
Maison d’Assemblée La Bastide Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 16 75 50
English :
Come and enjoy a delicious cabbage soup! And why not buy some bread baked in the communal oven. Reservations required.
German :
Kommen Sie und probieren Sie eine gute Kohlsuppe! Und warum nicht auch Brot kaufen, das im Banalen Ofen gebacken wurde. Nur mit Reservierung.
Italiano :
Venite a gustare una deliziosa zuppa di cavolo! E perché non comprare del pane cotto nel forno comune. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Ven a disfrutar de una deliciosa sopa de col Y por qué no, compra un poco de pan horneado en el horno común. Es necesario reservar.
