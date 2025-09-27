Soupe aux choux Salettes
Soupe aux choux Salettes samedi 27 septembre 2025.
Soupe aux choux
Salle des fêtes Salettes Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
repas/ concert inclus
Début : 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Repas comprenant: soupe, saucisse, lard, et lard rance, fromage, dessert et vin.
Animation musicale avec Alain Rubio, chanteur et humoriste.
Salle des fêtes Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Meal includes: soup, sausage, bacon and rancid bacon, cheese, dessert and wine.
Musical entertainment with Alain Rubio, singer and humorist.
German :
Mahlzeit bestehend aus: Suppe, Wurst, Speck und ranzigem Speck, Käse, Dessert und Wein.
Musikalische Unterhaltung mit Alain Rubio, Sänger und Humorist.
Italiano :
Il pasto comprende: zuppa, salsiccia, pancetta e pancetta rancida, formaggio, dessert e vino.
Intrattenimento musicale con Alain Rubio, cantante e comico.
Espanol :
La comida incluye: sopa, salchichas, panceta y tocino rancio, queso, postre y vino.
Animación musical con Alain Rubio, cantante y humorista.
