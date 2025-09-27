Soupe aux choux Salettes

Soupe aux choux Salettes samedi 27 septembre 2025.

Soupe aux choux

Salle des fêtes Salettes Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

repas/ concert inclus

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Repas comprenant: soupe, saucisse, lard, et lard rance, fromage, dessert et vin.

Animation musicale avec Alain Rubio, chanteur et humoriste.

Salle des fêtes Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Meal includes: soup, sausage, bacon and rancid bacon, cheese, dessert and wine.

Musical entertainment with Alain Rubio, singer and humorist.

German :

Mahlzeit bestehend aus: Suppe, Wurst, Speck und ranzigem Speck, Käse, Dessert und Wein.

Musikalische Unterhaltung mit Alain Rubio, Sänger und Humorist.

Italiano :

Il pasto comprende: zuppa, salsiccia, pancetta e pancetta rancida, formaggio, dessert e vino.

Intrattenimento musicale con Alain Rubio, cantante e comico.

Espanol :

La comida incluye: sopa, salchichas, panceta y tocino rancio, queso, postre y vino.

Animación musical con Alain Rubio, cantante y humorista.

