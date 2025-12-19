Soupe aux livres Près de l’ancienne mairie Rémalard en Perche
Soupe aux livres Près de l’ancienne mairie Rémalard en Perche vendredi 13 mars 2026.
Soupe aux livres
Près de l’ancienne mairie Dorceau Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
L’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard (APOR) convie lecteurs et amateurs de moments chaleureux à sa traditionnelle soupe aux livres qui aura lieu le vendredi 13 mars à partir de 19h dans la salle des fêtes de Dorceau. Cette soirée, ouverte à tous, est une invitation à venir partager des souvenirs de lecteur ou, tout simplement, écouter les participants évoquer leurs coups de cœur littéraires. Chacun apporte en partage un pot de soupe ou une tarte salée, sucrée, une boisson…
Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir le programme de la 10ème édition de RÉMALIRE ! .
Près de l’ancienne mairie Dorceau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soupe aux livres
L’événement Soupe aux livres Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-12-19 par OT CdC Coeur du Perche