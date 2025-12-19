Soupe aux livres Près de l’ancienne mairie Rémalard en Perche

Soupe aux livres

Près de l’ancienne mairie Dorceau Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

L’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard (APOR) convie lecteurs et amateurs de moments chaleureux à sa traditionnelle soupe aux livres qui aura lieu le vendredi 13 mars à partir de 19h dans la salle des fêtes de Dorceau. Cette soirée, ouverte à tous, est une invitation à venir partager des souvenirs de lecteur ou, tout simplement, écouter les participants évoquer leurs coups de cœur littéraires. Chacun apporte en partage un pot de soupe ou une tarte salée, sucrée, une boisson…

Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir le programme de la 10ème édition de RÉMALIRE ! .

Près de l’ancienne mairie Dorceau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

English : Soupe aux livres

