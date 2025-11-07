Soupe burlesque Maison de Quartier Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 14:00 –

Gratuit : oui Sur inscription. Buvette sur place : pas de CB Tout public

Évnement festif organisé par le Comité des Fêtes des Olivettes (CFO), présentation des projets de l’association pour 2026 / Buvette sur place (pas de CB)À partir de 14h : atelier et rencontres autour de la préparation d’une soupe de quartier.À partir de 19h : dégustation de la soupe de quartier suivie d’une soirée burlesque avec spectacle cabaret. Entrez dans la danse avec vos plus beaux déguisements !Merci de réserver vos places (jauge limitée) : cfo.olivettes@gmail.com

Maison de Quartier Champ de Mars Nantes 44013