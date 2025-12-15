Soupe burlesque Maison de Quartier Champ de Mars Nantes

Soupe burlesque Samedi 31 janvier 2026, 14h00 Maison de Quartier Champ de Mars Loire-Atlantique

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-31T14:00:00+01:00 – 2026-01-31T23:59:00+01:00

Fin : 2026-01-31T14:00:00+01:00 – 2026-01-31T23:59:00+01:00

Évnement festif organisé par le Comité des Fêtes des Olivettes (CFO), présentation des projets de l’association pour 2026 / Buvette sur place (pas de CB)

À partir de 14h : atelier et rencontres autour de la préparation d’une soupe de quartier.

À partir de 19h : dégustation de la soupe de quartier suivie d’une soirée burlesque avec spectacle cabaret. Entrez dans la danse avec vos plus beaux déguisements !

Merci de réserver vos places (jauge limitée) : cfo.olivettes@gmail.com

Maison de Quartier Champ de Mars 22 Rue Emile Péhant Nantes 44013 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « cfo.olivettes@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:cfo.olivettes@gmail.com »}]

Des rencontres, de l’amitié, une soupe de quartier à partager sans modération suivie d’une soirée cabaret burlesque ! Venez déguisés ! CFO Madeleine

© CFO