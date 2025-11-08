Soupe contée Charmes

Soupe contée Charmes samedi 8 novembre 2025.

Soupe contée

Salle des fêtes mairie Charmes Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Pour le plus grand plaisir des dégustateurs de soupe venez nombreux assister à la soirée soupe contée organisée par l’association VAOUILMEPLAIT .

Vous pourrez vous régaler avec un apéritif, une délicieuse soupe & un succulent dessert le tout agrémenté de contes…

Uniquement sur réservation au 06 73 38 50 75

Tout public à partir de 8/10 ans.Tout public

Salle des fêtes mairie Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75

English :

To the delight of soup lovers, come along to the soupe contée evening organized by the VAOUILMEPLAIT association.

Enjoy an aperitif, a delicious soup & a succulent dessert, all accompanied by storytelling…

By reservation only: 06 73 38 50 75

All ages 8/10 and up.

German :

Zur Freude aller Suppenverkoster: Kommen Sie zahlreich zu dem von der Vereinigung VAOUILMEPLAIT organisierten Abend mit dem Thema Erzählte Suppe .

Sie können sich an einem Aperitif, einer köstlichen Suppe & einem leckeren Dessert erfreuen, das Ganze mit Märchen verziert…

Nur mit Reservierung unter: 06 73 38 50 75

Für alle ab 8/10 Jahren.

Italiano :

Per la gioia degli amanti delle zuppe, partecipate alla serata soupe contée organizzata dall’associazione VAOUILMEPLAIT .

Un aperitivo, una deliziosa zuppa e un gustoso dessert, il tutto accompagnato dalla narrazione di una storia…

Solo su prenotazione: 06 73 38 50 75

Per tutte le età, dagli 8/10 anni in su.

Espanol :

Para deleite de los amantes de la sopa, venga a la velada soupe contée organizada por la asociación VAOUILMEPLAIT .

Disfrute de un aperitivo, una deliciosa sopa y un sabroso postre, todo ello acompañado de cuentacuentos…

Con reserva previa: 06 73 38 50 75

A partir de 8/10 años.

L’événement Soupe contée Charmes a été mis à jour le 2025-10-22 par OT EPINAL ET SA REGION