Soupe contée Charmes
Soupe contée Charmes samedi 8 novembre 2025.
Soupe contée
Salle des fêtes mairie Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08 22:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Pour le plus grand plaisir des dégustateurs de soupe venez nombreux assister à la soirée soupe contée organisée par l’association VAOUILMEPLAIT .
Vous pourrez vous régaler avec un apéritif, une délicieuse soupe & un succulent dessert le tout agrémenté de contes…
Uniquement sur réservation au 06 73 38 50 75
Tout public à partir de 8/10 ans.Tout public
15 .
Salle des fêtes mairie Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75
English :
To the delight of soup lovers, come along to the soupe contée evening organized by the VAOUILMEPLAIT association.
Enjoy an aperitif, a delicious soup & a succulent dessert, all accompanied by storytelling…
By reservation only: 06 73 38 50 75
All ages 8/10 and up.
German :
Zur Freude aller Suppenverkoster: Kommen Sie zahlreich zu dem von der Vereinigung VAOUILMEPLAIT organisierten Abend mit dem Thema Erzählte Suppe .
Sie können sich an einem Aperitif, einer köstlichen Suppe & einem leckeren Dessert erfreuen, das Ganze mit Märchen verziert…
Nur mit Reservierung unter: 06 73 38 50 75
Für alle ab 8/10 Jahren.
Italiano :
Per la gioia degli amanti delle zuppe, partecipate alla serata soupe contée organizzata dall’associazione VAOUILMEPLAIT .
Un aperitivo, una deliziosa zuppa e un gustoso dessert, il tutto accompagnato dalla narrazione di una storia…
Solo su prenotazione: 06 73 38 50 75
Per tutte le età, dagli 8/10 anni in su.
Espanol :
Para deleite de los amantes de la sopa, venga a la velada soupe contée organizada por la asociación VAOUILMEPLAIT .
Disfrute de un aperitivo, una deliciosa sopa y un sabroso postre, todo ello acompañado de cuentacuentos…
Con reserva previa: 06 73 38 50 75
A partir de 8/10 años.
L’événement Soupe contée Charmes a été mis à jour le 2025-10-22 par OT EPINAL ET SA REGION