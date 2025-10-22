Soupe de la sorcière Restaurant La Grange Rocheloise La Roche-en-Brenil

Soupe de la sorcière Restaurant La Grange Rocheloise La Roche-en-Brenil mercredi 22 octobre 2025.

Restaurant La Grange Rocheloise 29 Rue de Paris La Roche-en-Brenil Côte-d'Or

Gratuit

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Rejoignez-nous pour un après-midi ensorcelant

Au programme

‍♀️ Balade accompagnée d’environ 1 heure, organisée par l’Office de Tourisme de Saulieu Morvan

Confection d’une soupe de la sorcière à la Grange Rocheloise

Goûter offert à tous les petits et grands participants

Rendez-vous à La Roche-en-Brenil

️ Événement gratuit

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 03 80 64 00 21

Venez déguisés si vous le souhaitez… Les sorcières et petits fantômes sont les bienvenus ! .

Restaurant La Grange Rocheloise 29 Rue de Paris La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21

