Soupe de la sorcière Restaurant La Grange Rocheloise La Roche-en-Brenil mercredi 22 octobre 2025.
Restaurant La Grange Rocheloise 29 Rue de Paris La Roche-en-Brenil Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Rejoignez-nous pour un après-midi ensorcelant
Au programme
♀️ Balade accompagnée d’environ 1 heure, organisée par l’Office de Tourisme de Saulieu Morvan
Confection d’une soupe de la sorcière à la Grange Rocheloise
Goûter offert à tous les petits et grands participants
Rendez-vous à La Roche-en-Brenil
️ Événement gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 03 80 64 00 21
Venez déguisés si vous le souhaitez… Les sorcières et petits fantômes sont les bienvenus ! .
Restaurant La Grange Rocheloise 29 Rue de Paris La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21
