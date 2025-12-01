Soupe des Chefs 2024

Halles Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

La saison des soupes approche .

En effet le Lions Club Saint Jean de Luz Ciboure, Infante réitère son action La soupe des chefs à La Halle de Saint Jean de Luz le mardi 16 décembre et vendredi 19 décembre de 9H à 13H. Cette année son action sera au profit du service de rééducation neurologique de Saint-Jaen-de-Luz. La vente de soupes mettra en valeur les 5 chefs qui les concoctent bénévolement. Elle permettra l’ achat d’un casque de réalité virtuelle utile aux malades atteints de lésions cérébrales.

Nous vous remercions de votre aide, qui permettra à un large public, de venir à la halle de Saint Jean de Luz acheter ces soupes mettant en valeur le savoir-faire des 5 chefs bénévoles des restaurants du Chateau de Brindos, Mattin, Donibane, l’ Essentiel et Maison Amaé. .

Halles Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine casterezannemarie@gmail.com

English : Soupe des Chefs 2024

L’événement Soupe des Chefs 2024 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Pays Basque