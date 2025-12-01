Soupe des Chefs Brioude
Soupe des Chefs Brioude samedi 13 décembre 2025.
Soupe des Chefs
place Lafayette Brioude Haute-Loire
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Vente de soupes à emporter ou à déguster sur place.
place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lions.brioude43@gmail.com
English :
Soups to take away or eat in.
