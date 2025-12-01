Soupe des Chefs

place Lafayette Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Vente de soupes à emporter ou à déguster sur place.

.

place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lions.brioude43@gmail.com

English :

Soups to take away or eat in.

L’événement Soupe des Chefs Brioude a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne