Soupe des chefs Marché central Royan

Pour la neuvième année, Le Lions Club Le Lions Club Royan Côte Atlantique organise la vente de délicieuses soupes cuisinées gracieusement par les Chefs des restaurants du Pays Royannais et ses environs, au profit de VPA ( Vacances en Plein Air).

For the ninth year, the Royan Côte Atlantique Lions Club is organizing a sale of delicious soups, prepared free of charge by chefs from restaurants in and around the Royannais region, in aid of VPA (Vacances en Plein Air).

Zum neunten Mal organisiert der Lions Club Royan Côte Atlantique den Verkauf von köstlichen Suppen, die von den Küchenchefs der Restaurants im Pays Royannais und Umgebung kostenlos zubereitet werden, zugunsten von VPA ( Vacances en Plein Air).

Per il nono anno, il Lions Club Royan Côte Atlantique organizza una vendita di deliziose zuppe preparate gratuitamente dagli chef dei ristoranti della regione del Royannais e dintorni, a favore della VPA (Vacances en Plein Air).

Por noveno año, el Club de Leones Royan Côte Atlantique organiza una venta de deliciosas sopas preparadas gratuitamente por chefs de restaurantes de la región royannais y alrededores, a beneficio de VPA (Vacances en Plein Air).

