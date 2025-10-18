Soupe des chefs Vesoul

Soupe des chefs Vesoul samedi 18 octobre 2025.

Soupe des chefs

Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

2025-10-18

Le lions club Edwige Feuillère organise le samedi 18 octobre la soupe des chefs au profit des bibliothèques sonores. .

Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 64 00

