Soupe festive Village de Clis Guérande

Soupe festive

Village de Clis Salle des Perrières Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 23:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Vous la connaissez, notre traditionnelle soirée soupe festive revient cette année encore pour nous réchauffer.

Au programme, quizz en tout genre accompagné de DJ Max.

Pour le repas, différentes soupes seront proposées avec le pain cuit dans le four du village, un morceau de fromage et une part de gâteau. Buvette.

Le pain sera également en vente.

Venez perruqué, chapeauté, masqué !

Ouvert à tous !

Accès possible à la salle des Perrières.

Pas de CB. .

Village de Clis Salle des Perrières Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 00 14 57 vielajoie44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soupe festive Guérande a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44