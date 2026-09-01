Informations pratiques

Saint-Rémy

Soupe party à la Forge

La Forge Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Soupe party à la Forge

À partir de 19h

Repas partagé à la salle des fêtes de Saint-Rémy-sur-Orne.

Initiation aux danses normandes avec Michelle. .

La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr

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English : Soupe party à la Forge

Soup party at La Forge

L’événement Soupe party à la Forge Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Suisse Normande