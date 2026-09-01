AGENDA · Saint-Rémy
Soupe party à la Forge Saint-Rémy
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Soupe party à la Forge
La Forge Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Soupe party à la Forge
À partir de 19h
Repas partagé à la salle des fêtes de Saint-Rémy-sur-Orne.
Initiation aux danses normandes avec Michelle. .
La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr
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English : Soupe party à la Forge
Soup party at La Forge
L’événement Soupe party à la Forge Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Suisse Normande
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