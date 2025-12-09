Soupe populaire et ciné-débat Salle Georges Méliès Nexon
Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Reprenons le pouvoir sur notre alimentation !
Au programme
– 18h quizz pour des patates épluch’quizz collectif sur la précarité alimentaire,
– 19h30 soupe à prix libre, sur réservation,
– 20h30 projection du documentaire La part des autres , suivi d’un débat.
Évènement proposé par CIVAM Limousin GIEE la Région Nouvelle-Aquitaine La Marmite et La Cantine. .
Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 71 01 11 antoine.fort@civam.org
