Soupe populaire et ciné-débat Salle Georges Méliès Nexon

Soupe populaire et ciné-débat

Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon Haute-Vienne

2025-12-09

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Reprenons le pouvoir sur notre alimentation !

Au programme

– 18h quizz pour des patates épluch’quizz collectif sur la précarité alimentaire,

– 19h30 soupe à prix libre, sur réservation,

– 20h30 projection du documentaire La part des autres , suivi d’un débat.

Évènement proposé par CIVAM Limousin GIEE la Région Nouvelle-Aquitaine La Marmite et La Cantine. .

