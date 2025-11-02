Soupe pour les sorcières au château de Guirbaden Mollkirch
Château de Guirbaden Mollkirch Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 14:00:00
Déguisez-vous en sorcière et vous aurez une soupe de potiron gratuite (2 € pour les non costumés) et profitez également d’une visite guidée !
Accueil de 10h à 14h
A 13h30 visite guidée du château par un guide
et entre 10h et 14h visite guidée libre par QRcode à travers tout le site.
En cas de mauvais, l’organisation se réserve le droit d’annuler l’évènement. .
Château de Guirbaden Mollkirch 67910 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 98 31 64 contact@sauver-le-guirbaden.fr
English :
Disguise yourself as a witch and you’ll get a free pumpkin soup (2? for those not in costume), plus a guided tour!
German :
Verkleide dich als Hexe und du bekommst eine kostenlose Kürbissuppe (2? für Nichtkostümierte) und genieße außerdem eine geführte Tour!
Italiano :
Travestitevi da strega e avrete in omaggio una zuppa di zucca (2? per chi non è in costume) e una visita guidata!
Espanol :
Disfrázate de bruja y te llevarás gratis una sopa de calabaza (2? para los que no vayan disfrazados) y también una visita guiada
