Soupe pour les sorcières au château de Guirbaden Mollkirch

Soupe pour les sorcières au château de Guirbaden

Château de Guirbaden Mollkirch Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 14:00:00

2025-11-02

Déguisez-vous en sorcière et vous aurez une soupe de potiron gratuite (2 € pour les non costumés) et profitez également d’une visite guidée !

Accueil de 10h à 14h

A 13h30 visite guidée du château par un guide

et entre 10h et 14h visite guidée libre par QRcode à travers tout le site.

En cas de mauvais, l’organisation se réserve le droit d’annuler l’évènement. .

Château de Guirbaden Mollkirch 67910 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 98 31 64 contact@sauver-le-guirbaden.fr

English :

Disguise yourself as a witch and you’ll get a free pumpkin soup (2? for those not in costume), plus a guided tour!

German :

Verkleide dich als Hexe und du bekommst eine kostenlose Kürbissuppe (2? für Nichtkostümierte) und genieße außerdem eine geführte Tour!

Italiano :

Travestitevi da strega e avrete in omaggio una zuppa di zucca (2? per chi non è in costume) e una visita guidata!

Espanol :

Disfrázate de bruja y te llevarás gratis una sopa de calabaza (2? para los que no vayan disfrazados) y también una visita guiada

