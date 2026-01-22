Soupe solidaire à Baugé Place de l’Europe Baugé-en-Anjou

Soupe solidaire à Baugé

Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 13:00:00

2026-03-28

Soupe solidaire à Baugé

L’Association Familles Rurales Baugé-en-Anjou organise sa soupe solidaire sur le marché de Baugé.

Distribution de soupe de légumes et compote de fruits offerts par la SAFL de la Flèche. .

Place de l'Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 53 93 26

English :

Solidarity soup in Baugé

L’événement Soupe solidaire à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme de l’Anjou Vert