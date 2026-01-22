Soupe solidaire à Baugé Place de l’Europe Baugé-en-Anjou
Soupe solidaire à Baugé Place de l’Europe Baugé-en-Anjou samedi 28 mars 2026.
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-03-28 08:00:00
fin : 2026-03-28 13:00:00
2026-03-28
L’Association Familles Rurales Baugé-en-Anjou organise sa soupe solidaire sur le marché de Baugé.
Distribution de soupe de légumes et compote de fruits offerts par la SAFL de la Flèche. .
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 53 93 26
English :
Solidarity soup in Baugé
