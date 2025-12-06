SOUPE SOLIDAIRE DE NOËL HALLE DE LA MAISON GARONNE A CAZERES Cazères

HALLE DE LA MAISON GARONNE A CAZERES 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

2025-12-06 12:00:00
2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

*Soupe Solidaire de Noël*
Ouverte à Tous
Exposition de Peintures Animalières par
Sandrine R. Duhazé

***

Animation Musicale (Concert/Duos/karaoké) par
M’Brothers

***

*Marché Gratuit de Noël*   .

HALLE DE LA MAISON GARONNE A CAZERES 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 

English :

*Christmas Soup* for All
Open to all

