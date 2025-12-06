SOUPE SOLIDAIRE DE NOËL HALLE DE LA MAISON GARONNE A CAZERES Cazères
SOUPE SOLIDAIRE DE NOËL HALLE DE LA MAISON GARONNE A CAZERES Cazères samedi 6 décembre 2025.
HALLE DE LA MAISON GARONNE A CAZERES 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
*Soupe Solidaire de Noël*
Ouverte à Tous
Exposition de Peintures Animalières par
Sandrine R. Duhazé
Animation Musicale (Concert/Duos/karaoké) par
M’Brothers
*Marché Gratuit de Noël* .
HALLE DE LA MAISON GARONNE A CAZERES 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93
English :
*Christmas Soup* for All
Open to all
