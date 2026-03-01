Soupe solidaire Trie-sur-Baïse

Soupe solidaire

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

2026-03-15

Comme chaque année, l’équipe CMR Astarac Magnoac organise une action de solidarité pour le territoire ou pour le monde. Cette année, ce sera, en échange d’un libre don, des bocaux de soupe solidaire.

Une petite partie de cette collecte financera notre fonctionnement, votre don financera les actions du CCFD -Terre Solidaire, son engagement contre la faim et la justice.

Eglise .

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 89 01 01

Like every year, the CMR Astarac ? Magnoac team organizes a solidarity action for the region or the world. This year, in exchange for a free donation, we’re offering jars of solidarity soup.

A small part of the proceeds will finance our operations, while your donation will fund the actions of CCFD -Terre Solidaire and its commitment to fighting hunger and justice.

