Souper dans le noir ! Sablé-sur-Sarthe
Souper dans le noir ! Sablé-sur-Sarthe dimanche 19 octobre 2025.
Souper dans le noir !
44bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-10-19 19:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Et si ce soir, c’était un repas dans le noir ?… Un dîner-devinette où l’odorat, le toucher, le goût sont invités, la vue reste au vestiaire. Sur réservation
Boissons non-comprises dans le prix .
44bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesusrsarthe@gmail.com
English :
What if tonight was a meal in the dark? A wine dinner where the senses of smell, touch and taste are invited, while sight remains in the checkroom. Book in advance
German :
Wie wäre es heute Abend mit einem Essen im Dunkeln? Ein Abendessen im Dunkeln, bei dem der Geruchs-, Tast- und Geschmackssinn eingeladen sind, während das Sehen an der Garderobe bleibt. Auf Reservierung
Italiano :
E se questa sera fosse una cena al buio? Una cena a base di vino in cui i sensi dell’olfatto, del tatto e del gusto sono invitati ad essere protagonisti, mentre la vista rimane nel guardaroba. Solo su prenotazione
Espanol :
¿Y si esta noche cenáramos a oscuras? Una cena con vino en la que los sentidos del olfato, el tacto y el gusto son los protagonistas, mientras que la vista se queda en el guardarropa. Sólo con reserva previa
