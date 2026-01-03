Souper dansant du foot Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont
Souper dansant du foot Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont samedi 28 février 2026.
Souper dansant du foot
Salle des Fêtes La Longeville Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28 02:00:00
Date(s) :
2026-02-28
A 20h30.
Organisé par le FC Lièvremont Arçon.
Souper dansant avec l’orchestre Miranda. Morbiflette à volonté.
20€ adulte, 13€/ enfant.
Réservations auprès de messieurs Vincent Courlet et Julien Piralla. .
Salle des Fêtes La Longeville Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 87 83 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Souper dansant du foot
L’événement Souper dansant du foot Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-01-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS