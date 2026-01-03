Souper dansant du foot Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont

Souper dansant du foot

A 20h30.

Organisé par le FC Lièvremont Arçon.

Souper dansant avec l’orchestre Miranda. Morbiflette à volonté.

20€ adulte, 13€/ enfant.

Réservations auprès de messieurs Vincent Courlet et Julien Piralla. .

Salle des Fêtes La Longeville Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

