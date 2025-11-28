Soupes des chefs rue Datas Moulins

Soupes des chefs

Place d'Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 08:00:00

fin : 2025-11-28 13:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Voici le retour de notre opération LA SOUPE DES CHEFS, édition 2025. 34 soupes différentes toutes aussi délicieuses les unes que les autres.

Rendez-vous le 28 novembre, grand merci de votre soutien

rue Datas Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 58 15 lionsclubmoulins@gmail.com

English :

The 2025 edition of LA SOUPE DES CHEFS is back. 34 different soups, each as delicious as the next.

See you on November 28, and thank you for your support!

German :

Hier ist die Rückkehr unserer Aktion LA SOUPE DES CHEFS, Ausgabe 2025. 34 verschiedene Suppen, eine so köstlich wie die andere.

Wir sehen uns am 28. November wieder, vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Italiano :

Torna l’edizione 2025 de LA SOUPE DES CHEFS. 34 zuppe diverse, una più deliziosa dell’altra.

Ci vediamo il 28 novembre e grazie per il vostro sostegno!

Espanol :

Vuelve la edición 2025 de LA SOUPE DES CHEFS. 34 sopas diferentes, cada una tan deliciosa como la otra.

Nos vemos el 28 de noviembre, ¡y gracias por su apoyo!

