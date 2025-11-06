Soupes du Monde Val-de-Moder

Soupes du Monde

Place de la République Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06 17:00:00

fin : 2025-11-06 20:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Cet événement propose un véritable voyage culinaire à travers une sélection de délicieuses soupes inspirées des traditions gastronomiques de divers pays.

Dans le cadre des Animations du marché du jeudi , le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à découvrir un événement chaleureux et convivial Soupes du Monde , qui aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 sur la Place de la République. Cet événement propose un véritable voyage culinaire à travers une sélection de délicieuses soupes inspirées des traditions gastronomiques de divers pays. Chaque soupe, préparée avec soin par des bénévoles et des passionnés de cuisine, reflétera les saveurs uniques de différentes cultures. L’intégralité des bénéfices issus de la vente des soupes sera reversée aux Restos du Cœur. C’est une occasion parfaite pour réchauffer les cœurs en ce début d’hiver tout en partageant un moment de convivialité autour de produits locaux et de saison. Que vous soyez un amateur de cuisine ou simplement curieux de découvrir de nouvelles saveurs, venez nombreux déguster, échanger et profiter de cette ambiance festive et chaleureuse au marché du jeudi.

Rendez-vous le 6 novembre 2025 à partir de 17h !

Lieu Place de la République

Organisateur Conseil Municipal des Jeunes

Activité Dégustation de soupes internationales 0 .

Place de la République Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 64 02 13

English :

This event offers a culinary voyage through a selection of delicious soups inspired by the gastronomic traditions of various countries.

German :

Diese Veranstaltung bietet eine echte kulinarische Reise durch eine Auswahl an köstlichen Suppen, die von den gastronomischen Traditionen verschiedener Länder inspiriert sind.

Italiano :

Questo evento vi porta in un viaggio culinario attraverso una selezione di deliziose zuppe ispirate alle tradizioni gastronomiche di vari Paesi.

Espanol :

Este evento le llevará en un viaje culinario a través de una selección de deliciosas sopas inspiradas en las tradiciones gastronómicas de varios países.

L’événement Soupes du Monde Val-de-Moder a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau