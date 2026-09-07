Soupières en folie, Musée Cafetières et compagnie, Montval-sur-Loir

Informations pratiques

Soupières en folie 19 et 20 septembre Musée Cafetières et compagnie Sarthe

Tarif unique de 3 euros par adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour clôturer la saison et l’exposition thématique consacrée aux belles soupières émaillées, le musée sort des cartons toutes les soupières qui n’ont pas trouvé leur place au musée…

Visites commentées à 14h30 et 16h

Musée Cafetières et compagnie 6 rue pitouliere Montval-sur-Loir 72500 Château-du-Loir Sarthe Pays de la Loire 0675917066 Le musée Cafetières et compagnie accueille une très grande collection privée d’objets ménagers anciens de cuisine et de toilette, dans une maison datée du début du XVII ème siècle.

Cette année, l’exposition thématique est consacrée aux belles soupières.

Pour clôturer la saison, les visiteurs découvriront lors des Journées Européennes du Patrimoine, toutes les soupières sorties des cartons, qui n’ont pas trouvé leur place au musée. Places de stationnement à proximité

Pour clôturer la saison et l’exposition thématique consacrée aux belles soupières émaillées, le musée sort des cartons toutes les soupières qui n’ont pas trouvé leur place au musée…

©v.Quellier