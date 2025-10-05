Source d’Elles Choeur de femmes en concert Val-de-Saâne

Source d’Elles Choeur de femmes en concert Val-de-Saâne dimanche 5 octobre 2025.

Source d’Elles Choeur de femmes en concert

Eglise de Val de Saâne Val-de-Saâne Seine-Maritime

Venez assister au concert à Val de Saâne, le dimanche 5 Octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

Rendez-vous à 16h à l’église pour un concert en compagnie de LE CHOEUR DODECADAMES.

Le chœur Dodécadames est un petit ensemble vocal créé sous l’impulsion de Leïla Galeb en 2024. Il réunit douze chanteuses habituées à la pratique chorale, rencontrées dans différents chœurs de la région.

Le premier programme de cet ensemble est consacré à la musique des pays du Nord dont l’écriture polyphonique s’étend de 3 à parfois 12 voix. Suède, Norvège mais aussi Estonie et Lettonie sont représentées au travers de pièces a capella du siècle dernier.

Venez nombreux/(ses) ! .

Eglise de Val de Saâne Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 06 92 40 asso@lesenfantsdelasource.fr

