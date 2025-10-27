Sources et lacs Légendes des Pyrénées Place Marguerite Laborde Pau

Sources et lacs Légendes des Pyrénées

Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Exposition Sources et lacs Légendes des Pyrénées

Depuis toujours, les eaux vives des montagnes — sources, rivières, fontaines et lacs — inspirent récits et croyances. Symboles de vie, de guérison et de mystère, elles occupent une place centrale dans les contes pyrénéens.

Laissez-vous envoûter par ces légendes locales autour des eaux miraculeuses et lieux enchantés de nos contrées, avec cette exposition illustrée de lithographies et de cartes postales anciennes conservées à la Bibliothèque patrimoniale.

Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 57 pireneas@agglo-pau.fr

