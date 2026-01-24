Sources et lacs Légendes des Pyrénées Usine des Tramways Pau

Sources et lacs Légendes des Pyrénées

Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-04-01

Exposition Sources et lacs Légendes des Pyrénées

Depuis toujours, les eaux vives des montagnes — sources, rivières, fontaines et lacs — inspirent récits et croyances. Symboles de vie, de guérison et de mystère, elles occupent une place centrale dans les contes pyrénéens.

Laissez-vous envoûter par ces légendes locales autour des eaux miraculeuses et lieux enchantés de nos contrées, avec cette exposition illustrée de lithographies et de cartes postales anciennes conservées à la Bibliothèque patrimoniale.

Un livret jeu est à disposition des enfants. .

Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 57 pireneas@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sources et lacs Légendes des Pyrénées

L’événement Sources et lacs Légendes des Pyrénées Pau a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Pau