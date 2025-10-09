SOURCES & RESSOURCES Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie

SOURCES & RESSOURCES Jeudi 9 octobre, 09h00 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T09:00 – 2025-10-09T12:30

Fin : 2025-10-09T09:00 – 2025-10-09T12:30

Entre les villages d’Arudy et de Laruns, OLIVIER BOUBA-OLGA et PIETER VERSTEEGH dialogueront autour de la notion de ruralité moderne, en interrogeant les valeurs qu’elle recouvre et les dynamiques économiques qu’elle abrite.

Leur intervention mettra en lumière la diversité des ruralités, à travers plusieurs terrains d’étude récents. Il sera question des tensions entre rural et urbain, de la géographie du vote et des différences qui s’y manifestent.

Ce temps d’échange, volontairement ouvert, laissera une place centrale à la rencontre, au débat, à l’expérience de terrain et à la confrontation des regards.

INTERVENANTS

OLIVIER BOUBA-OLGA, Docteur en économie, Professeur des Universités en aménagement de l’espace et urbanisme de l’Université de Poitiers, en détachement au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, directeur du service « Études, Prospective et Évaluations » du Pôle Datar de la Région.

PIETER VERSTEEGH, Docteur EPF en architecture et sciences de la ville, explore la modernité post-urbaine, cofondateur de l’association européenne de recherche architecturale ARENA dont il anime le réseau alterRurality.

INSCRIPTIONS

Inscriptions en ligne (voir ci-contre)

Départ du bus au 5 place Rocgrand à Oloron-Sainte-Marie

PARTENAIRES

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE / 308 MAISON DE L’ARCHITECTURE À BORDEAUX / MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU PAYSAGE DU LIMOUSIN / LE PAVILLON DE L’ARCHITECTURE À PAU / MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS / ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE

REGARDS est un cycle triennal organisé par les quatre Maisons de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine avec le soutien spécifique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le soutien de l’Ordre des Architectes en coopération avec les acteurs locaux de l’architecture. Il est piloté par le 308 Maison de l’Architecture à Bordeaux.

*Rencontres d’Architecture en Mouvement « Nous sommes le paysage », les 9, 10 et 11 octobre à Oloron-Sainte-Marie. Plus d’informations ICI

Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

OTVO