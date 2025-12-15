Sourdre – Sur Un Plateau, Réseau Actes If Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine

Sourdre – Sur Un Plateau, Réseau Actes If Lundi 12 janvier 2026, 14h00 Nouveau Gare au Théâtre Val-de-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-12T14:00:00+01:00 – 2026-01-12T18:00:00+01:00

Fin : 2026-01-12T14:00:00+01:00 – 2026-01-12T18:00:00+01:00

Sourdre est présenté le 12 janvier Sur Un Plateau, par le Réseau Actes IF

Zoé est diagnostiquée d’une otospongiose à 30 ans. C’est une maladie invisible qui touche l’os de l’oreille, qui lui fait perdre l’audition progressivement. Récit poétique autobiographique, Sourdre plonge le spectateur dans la métamorphose de cette perte d’audition, sa quête et son nouveau paradigme et ouvre une nouvelle réalité sensible. Sur scène, trois partitions — sonore, poétique et vidéo — s’entrelacent pour offrir une expérience qui immerge les sens, grâce à un dispositif multidimensionnel, interactif et un sur-titrage intégré à la création visuelle. Par son usage créatif des sous-titres, Sourdre veut prouver le potentiel des dispositifs d’accessibilité, leur esthétique, leur puissance, leur nécessité.

présentation du projet de 10 minutes, suivi de 10 minutes d’échanges

en présence d’autres compagnies

Nouveau Gare au Théâtre 13, rue Pierre Sémard. 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Port à l’Anglais Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « fanny@actesif.com »}]

L’Assaut des poètes – Zoé Besmond de Senneville poésie création sonore

Marie Charbonnier