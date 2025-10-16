Sourdre Théâtre 13 Glacière Paris

Sourdre Théâtre 13 Glacière Paris jeudi 16 octobre 2025.

Sourdre 16 et 17 octobre Théâtre 13 Glacière

entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T16:30 – 2025-10-16T17:30

Fin : 2025-10-17T14:00 – 2025-10-17T15:00

Zoé est diagnostiquée d’une otospongiose à 30 ans. C’est une maladie invisible qui touche l’os de l’oreille, qui lui fait perdre l’audition progressivement. Récit poétique autobiographique, Sourdre plonge le spectateur dans la métamorphose de cette perte d’audition, sa quête et son nouveau paradigme et ouvre une nouvelle réalité sensible. Sur scène, trois partitions — sonore, poétique et vidéo — s’entrelacent pour offrir une expérience qui immerge les sens, grâce à un dispositif multidimensionnel, interactif et un sur-titrage intégré à la création visuelle. Par son usage créatif des sous-titres, Sourdre veut prouver le potentiel des dispositifs d’accessibilité, leur esthétique, leur puissance, leur nécessité.

Sourdre (et autres poèmes) est publié aux éditions maëlstrÖm reEvolution en 2024. Le recueil été dans la sélection du Grand Prix francophone de la poésie du printemps des poètes 2025 et est finaliste du prix littéraire des lycéens de la région Île de France 2026.

CRÉATION 26/27 AUX PLATEAUX SAUVAGES

Avec le soutien de l’Adami (déclencheur), la Sacem (laboratoire accélérateur), Audiens, l’Agefiph, le CNCA, le Festival Fragments, les Plateaux Sauvages, la région de la Seine Saint Denis (pôle art et handicap), Accès Culture et l’accueil en résidence de la Pop incubateur artistique et citoyen, d’Anis Gras le lieu de l’autre et du Collectif des possibles. Sourdre est marrainée par Laëtitia Guédon au Festival Fragments 2025

Distribution:

Écriture, conception et interprétation : Zoé Besmond de Senneville

Assistanat mise en scène et alliée artistique : Géraldine Berger

Musique et conception sonore : Henry Grillot

Dramaturgie : Sigrid Carré Lecoindre

Vidéo, création numérique, création lumière et régie générale : Sébastien Sidaner

Aide à la production : Pauline Duval Servant

À voir:

Captation première lecture musicale à la Maison de la poésie de Paris

Teaser du projet

Théâtre 13 Glacière 103 A, boulevard Auguste-Blanqui – 75013 Paris (métro Glacière) Paris 75013 Quartier de Croulebarbe Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lassautdespoetes@gmail.com »}] [{« data »: {« author »: « Maison de la Pou00e9sie – Scu00e8ne littu00e9raire », « cache_age »: 86400, « description »: « Par Zou00e9 Besmond de Senneville & Henry GrillotnnZou00e9 est diagnostiquu00e9e du2019une otospongiose u00e0 30 ans. Cu2019est une maladie invisible qui touche lu2019os de lu2019oreille, qui lui fait perdre lu2019audition progressivement. Ru00e9cit pou00e9tique autobiographique, Sourdre nous plonge dans la mu00e9tamorphose de la perte du2019audition, sa quu00eate et son nouveau paradigme, il ouvre une nouvelle ru00e9alitu00e9 sensible.nnCette lecture musicale, composu00e9e u00e0 partir du recueil Sourdre (et autres pou00e8mes), portu00e9e par lu2019autrice et le musicien Henry Grillot, offre une premiu00e8re version du projet, qui intu00e8grera dans sa version finale une partition vidu00e9o et un sur-titrage adaptu00e9 u00e0 la cru00e9ation visuelle.nnLa cru00e9ation de Sourdre est pru00e9vue u00e0 lu2019automne 2026. Une maquette sera pru00e9sentu00e9e le 16 et 17 octobre au Thu00e9u00e2tre 13 lors du Festival Fragments.nnRepru00e9sentation avec surtitrage adaptu00e9 aux Sourds et malentendants.nAvec le soutien du2019Accu00e8s Culture et de la Ville de Paris.nnu00c0 lire u2013 Chez mau00eblstru00d6m reEvolution : Zou00e9 Besmond de Senneville, Un Arc-en-ciel suivi de La Fille sans oreille, 2025 u2013 Sourdre (et autres pou00e8mes), 2024. », « type »: « video », « title »: « Sourdre u2013 Zou00e9 Besmond de Senneville », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/kV_c_8XLk6M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=kV_c_8XLk6M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOEvfVqVc0wBWkqaoqlnxag », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=kV_c_8XLk6M »}, {« data »: {« author »: « Ollie-Ship », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser SOURDRE », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1990998958-b9a483a929e9291bff5c018cea74ac58d2068dc7b69601254a5acc0875d5203a-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1063705004 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user45033774 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/1063705004/2ea7dd2274?share=copy »}]

Association L’Assaut des poètes, Zoé Besmond de Senneville poésie théâtre

ZBS