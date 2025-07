Sourée Beezoo Navarrenx

Théâtre pierres et vestiges Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-05 17:00:00

2025-07-05

Les Soirées Beezoo à Navarrenx, première édition.

La première édition de Beezoo Navarrenx est lancée un pur moment de plaisir !

Que des sourires et des bonnes vibrations en dansant sur des sons House, Disco et Sunset avec le DJ de renommée internationale (Ibiza, San Diego, Shanghai) I.SEE.DIESEL, qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Le chef Raphaël Minot de Salon de Provence sera également présent pour préparer une énorme paella pour 100 personnes (19h00-20h00).

Rassemblons-nous pour faire la fête !

Un seul mot d’ordre bienveillance, joie et énergie partagée.

Bar et restauration sur place. .

Théâtre pierres et vestiges Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

