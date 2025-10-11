Souricette veut un amoureux par François Vincent, conteur-musicien Honfleur
Souricette veut un amoureux par François Vincent, conteur-musicien
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Début : 2025-10-11 15:00:00
Souricette veut un amoureux. Pas n’importe lequel. Le plus fort du monde ! Mais qui est le plus fort du monde ? Le soleil ? Le nuage ? Le vent ? La montagne ? Qui encore ?
Pour faire vibrer ces puissants personnages, Souricette peut compter sur les musiques de son ami guitariste .
François Vincent propose aux petits de 3 à 6 ans, et aux grands les accompagnant, une adaptation musicale et formidablement enjouée du célèbre conte de Tolstoï.
Gratuit sur inscription .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie
