Souricette veut un amoureux par François Vincent, conteur-musicien Honfleur samedi 11 octobre 2025.

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

Souricette veut un amoureux. Pas n’importe lequel. Le plus fort du monde ! Mais qui est le plus fort du monde ? Le soleil ? Le nuage ? Le vent ? La montagne ? Qui encore ?

Pour faire vibrer ces puissants personnages, Souricette peut compter sur les musiques de son ami guitariste .

François Vincent propose aux petits de 3 à 6 ans, et aux grands les accompagnant, une adaptation musicale et formidablement enjouée du célèbre conte de Tolstoï.

Gratuit sur inscription .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie

