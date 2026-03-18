Souriez C Théâtre

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

adulte spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-20

Les vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 15h à la Salle des Estaques

Programme

Vendredi 20/03 à 21h Et pendant ce temps Simone veille ! par la Cie Le loup, le renard et la belette

Samedi 21/03 à 21h et Dimanche 22/03 à 15h Crash suivi de Silence on tourne ! par la Cie Le loup, le renard et la belette

Vendredi 27/03 à 21h Ca passe par la Cie Cour et jardin

Samedi 28/03 à 21h et Dimanche 29/03 à 15h L’île du crime suivi de Amour, amor, amore par la Cie Le loup, le renard et la belette 8 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 48 10 38 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fridays and Saturdays at 9 p.m. and Sundays at 3 p.m. at Salle des Estaques

L’événement Souriez C Théâtre Decazeville a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)