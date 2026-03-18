Souriez C Théâtre Decazeville
Souriez C Théâtre Decazeville vendredi 20 mars 2026.
Souriez C Théâtre
Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
adulte spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-20
Les vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 15h à la Salle des Estaques
Programme
Vendredi 20/03 à 21h Et pendant ce temps Simone veille ! par la Cie Le loup, le renard et la belette
Samedi 21/03 à 21h et Dimanche 22/03 à 15h Crash suivi de Silence on tourne ! par la Cie Le loup, le renard et la belette
Vendredi 27/03 à 21h Ca passe par la Cie Cour et jardin
Samedi 28/03 à 21h et Dimanche 29/03 à 15h L’île du crime suivi de Amour, amor, amore par la Cie Le loup, le renard et la belette 8 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 48 10 38 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fridays and Saturdays at 9 p.m. and Sundays at 3 p.m. at Salle des Estaques
L’événement Souriez C Théâtre Decazeville a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)