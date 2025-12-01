Souriez, le père Noël prend la pose ! Le Puy-en-Velay

Souriez, le père Noël prend la pose !

Place du Martouret Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Le Père Noël fait une halte et prend la pose à son chalet, place du Martouret pour rencontrer petits et grands !

Venez prendre la pose et profitez d’un moment magique en famille.

Place du Martouret Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr

Santa Claus is stopping off at his chalet in Place du Martouret to meet young and old alike!

Come and strike a pose and enjoy a magical moment with your family.

