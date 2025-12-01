Souriez, le père Noël prend la pose ! Le Puy-en-Velay
Souriez, le père Noël prend la pose ! Le Puy-en-Velay dimanche 14 décembre 2025.
Souriez, le père Noël prend la pose !
Place du Martouret Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-14 2025-12-21
Le Père Noël fait une halte et prend la pose à son chalet, place du Martouret pour rencontrer petits et grands !
Venez prendre la pose et profitez d’un moment magique en famille.
Place du Martouret Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr
English :
Santa Claus is stopping off at his chalet in Place du Martouret to meet young and old alike!
Come and strike a pose and enjoy a magical moment with your family.
