Souriez, vous êtes en 1900 ! Se faire tirer le portrait, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Souriez, vous êtes en 1900 ! Se faire tirer le portrait Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper Finistère

Activité en continu, à la demande, en fonction des disponibilités de l’artiste Simon Jourdan et de son matériel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’un instant, remontez aux origines de la photographie avec Simon Jourdan, photographe, et faites-vous tirer le portrait comme au début du XX e siècle.

Sous le voile noir d’une authentique chambre photographique, découvrez les gestes, la patience et la précision qu’exige cet art avant l’apparition des appareils modernes et des images instantanées.

Et repartez avec votre photo développée !

Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper 44 place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 02 98 98 89 89 http://www.quimper.bzh/ https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/116-agglomeration-institution.htm

Le temps d’un instant, remontez aux origines de la photographie

©Ville de Quimper