Sourires en fleurs : quand la rose réunit les générations Club seniors Saussure Paris mercredi 8 octobre 2025.

L’événement « Sourires en fleurs » met à l’honneur la rose, symbole de beauté et de partage, à travers une rencontre intergénérationnelle riche en découvertes.

Au programme :

Conférence « Histoire de la rose » , pour plonger dans la symbolique et le patrimoine de cette fleur intemporelle.

, pour plonger dans la symbolique et le patrimoine de cette fleur intemporelle. La visite des enfants du centre de loisirs des Tapisseries , venus offrir aux seniors des roses fabriquées de leurs mains et partager un moment de chansons.

, venus offrir aux seniors des roses fabriquées de leurs mains et partager un moment de chansons. Les créations des seniors de l’atelier carterie , qui offriront en retour de joyeux bilboquets en papier.

, qui offriront en retour de joyeux bilboquets en papier. Un goûter convivial, pour clore cette rencontre dans la douceur et la bonne humeur.

Un rendez-vous placé sous le signe de la transmission, de la créativité et de la joie partagée entre générations.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Saussure

Tél. 01 42 27 84 88

Nombre de places limité à 30

Tout public.

Club seniors Saussure 129, rue de Saussure 75017 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris