Sous-Bois 16 juillet et 27 août auberive, rue de l’abbatiale Haute-Marne

Tarif unique : 8€ – Gratuit – de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-16T17:00:00 – 2025-07-16T19:00:00

Fin : 2025-08-27T17:00:00 – 2025-08-27T19:00:00

Partez sur les traces d’André Theuriet, guidé par un comédien professionnel, pour une immersion sensible et poétique dans l’univers de l’écrivain.

Parcours exceptionnel accompagné par une animatrice nature de CIN d’Auberive.

À travers les sentiers d’Auberive et les profondeurs de sa forêt – qu’elle soit réelle ou sortie tout droit des pages de son roman : « Sous-Bois » – laissez-vous emporter par une balade littéraire vivante et incarnée. Le comédien, dans un jeu subtil entre narration, lecture et interprétation, redonne voix aux mots de Theuriet, auteur du XIXe siècle amoureux de la nature et des paysages forestiers.

Entre réalité et imaginaire, passé et présent, vous découvrirez un territoire façonné par l’histoire et la poésie.

Suivi d’une exposition photo :

David Jacquel a posé son objectif dans et autour du Val Clavin à Auberive et nous propose une immersion sensible au cœur du vivant.

Une exposition à mi-chemin entre photographie naturaliste et abstraction poétique.

Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est

David Jacquel