Sous emprise Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy
Sous emprise Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy dimanche 30 novembre 2025.
Sous emprise
Salle des fêtes Le bourg Saint-Martin-du-Puy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 16:30:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-30
Lecture musicale et en mouvement pour parler tout haut de ce qui se passe tout près de nous les violences dans les couples et dans les familles… information/discussion et exposition avec Arts en Partage et le centre social et culturel de Corbigny. Public adulte ado (certains contenus peuvent choquer). .
Salle des fêtes Le bourg Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 05 17 contact@theatreprouvette.fr
