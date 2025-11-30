Sous emprise Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy

Sous emprise

Salle des fêtes Le bourg Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Début : 2025-11-30 16:30:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-30

Lecture musicale et en mouvement pour parler tout haut de ce qui se passe tout près de nous les violences dans les couples et dans les familles… information/discussion et exposition avec Arts en Partage et le centre social et culturel de Corbigny. Public adulte ado (certains contenus peuvent choquer). .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 05 17 contact@theatreprouvette.fr

