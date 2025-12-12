SOUS INFLUENCE – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

SOUS INFLUENCE Début : 2026-02-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Sous influence sera pour vous une expérience unique lors de laquelle vous pourrez vivre la magie autrement. Qu’est ce qui est magique ? Qu’est ce qui est réel ? Est-ce une illusion ou mon cerveau qui me joue des tour ? Ce spectacle vous garantit une bonne dose de bonne humeur, mais attention, le tout dans la bienveillance et le respect du public, pour que petits est grands en gardent un excellent souvenir.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33