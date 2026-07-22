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AGENDA · Fontaine-lès-Clerval

Sous La Côte Festival Ferme de sous la côte Fontaine-lès-Clerval

samedi 29 août 2026 · Ferme de sous la côte · Fontaine-lès-Clerval

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ferme de sous la côte
Adresse
2 Sous la Côte
Ville
25340 Fontaine-lès-Clerval
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Fontaine-lès-Clerval

Sous La Côte Festival

Ferme de sous la côte 2 Sous la Côte Fontaine-lès-Clerval Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

C’est le rendez-vous de la fin août pour les amateurs de musique et de bons moments ensemble.
Samedi 29 août 2026, au lieu-dit Sous la côte à Fontaine-les-Clerval, l’association culturelle et rurale A plus dans le bus propose son festival de musique Sous la Côte avec les concerts de quatre groupes, Sidney Balsalobre, Zbong, Greasy Lumberjack et Primate.   .

Ferme de sous la côte 2 Sous la Côte Fontaine-lès-Clerval 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@aplusdanslebus.net

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English : Sous La Côte Festival

L’événement Sous La Côte Festival Fontaine-lès-Clerval a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES