Sous La Côte Festival Ferme de sous la côte Fontaine-lès-Clerval

Informations pratiques

Fontaine-lès-Clerval

Sous La Côte Festival

Ferme de sous la côte 2 Sous la Côte Fontaine-lès-Clerval Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

C’est le rendez-vous de la fin août pour les amateurs de musique et de bons moments ensemble.

Samedi 29 août 2026, au lieu-dit Sous la côte à Fontaine-les-Clerval, l’association culturelle et rurale A plus dans le bus propose son festival de musique Sous la Côte avec les concerts de quatre groupes, Sidney Balsalobre, Zbong, Greasy Lumberjack et Primate. .

Ferme de sous la côte 2 Sous la Côte Fontaine-lès-Clerval 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@aplusdanslebus.net

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English : Sous La Côte Festival

L’événement Sous La Côte Festival Fontaine-lès-Clerval a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES