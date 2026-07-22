Sous La Côte Festival Ferme de sous la côte Fontaine-lès-Clerval
samedi 29 août 2026 · Ferme de sous la côte · Fontaine-lès-Clerval
Informations pratiques
Fontaine-lès-Clerval
Sous La Côte Festival
Ferme de sous la côte 2 Sous la Côte Fontaine-lès-Clerval Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
C’est le rendez-vous de la fin août pour les amateurs de musique et de bons moments ensemble.
Samedi 29 août 2026, au lieu-dit Sous la côte à Fontaine-les-Clerval, l’association culturelle et rurale A plus dans le bus propose son festival de musique Sous la Côte avec les concerts de quatre groupes, Sidney Balsalobre, Zbong, Greasy Lumberjack et Primate. .
Ferme de sous la côte 2 Sous la Côte Fontaine-lès-Clerval 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@aplusdanslebus.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sous La Côte Festival
L’événement Sous La Côte Festival Fontaine-lès-Clerval a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES