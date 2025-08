« Sous la feuille », spectacle jeune public au théâtre Francine Vasse Théâtre Francine Vasse Nantes

« Sous la feuille », spectacle jeune public au théâtre Francine Vasse Théâtre Francine Vasse Nantes samedi 24 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 10:30 – 11:10

Gratuit : non Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 13 € / Tarif très réduit : 5 € Jeune Public

Par Ariane Voineau et Josué BeaucageLe public est installé sur de la fourrure, au sol, sous de petites tentes illuminées. Il suit les deux personnages qui cherchent ce qui se cache sous la feuille. C’est une expérience immersive où les interprètes prennent le temps de regarder le monde qui les entoure, selon une multitude de points de vue. La taille des choses est remise en question : les maisons sont aussi petites que des flocons et la feuille grande comme un nuage. Chaque tableau est plein de poésie et fait vivre la feuille par le chant, la danse ou la musique.Dans le cadre du Festival Trajectoires et de la coopération ARCHIPELDe 18 mois à 5 ansDurée : 40 minutes

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 http://www.leslaboratoiresvivants.com