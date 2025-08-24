Sous la neige – Compagnie des Bestioles Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Sous la neige – Compagnie des Bestioles Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 9 janvier 2026, 18h00 Tarif : 4€

Poésie visuelle et sonore

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, s’éclaire, et ondule. Guidés par la musique et la lumière, les spectateurs sont invités à un voyage sensoriel et poétique.

Début : 2026-01-09T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-09T18:40:00.000+01:00

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine