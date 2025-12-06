SOUS LA NEIGE – ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS Le Chambon Feugerolles

SOUS LA NEIGE Début : 2025-12-06 à 16:00. Tarif : – euros.

Un tapis de papier de soie, des sons doux comme le vent, des créatures légères qui prennent vie et dansent emportées par la musique…Sous la neige est une expérience sensorielle et poétique, accessible dès 2 ans, à partager en famille, entre petits, parents et grands-parents.Ce spectacle immersif réveille la curiosité et la magie des premières fois. On y touche, on y écoute, on s’émerveille ensemble.Un moment suspendu, délicat, poétique et joyeux, à vivre les yeux grands ouverts.Osez réveiller vos sens, choisissez l’émerveillement !

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS ALLEE DES PYRENEES – 42500 Le Chambon Feugerolles 42