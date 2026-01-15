Sous la neige, les bulles au Champagne Marcel Vézien Celles-sur-Ource
68 grande rue Celles-sur-Ource Aube
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 00:00:00
2026-02-14
On vous transporte en montagne… direction Celles-sur-Ource !
Samedi 14 février 2026 | 10h 00h
Dimanche 15 février 2026 | 10h 18h
Un week-end 100% convivialité, à partager en famille ou entre amis !
Ce sont des portes ouvertes un peu décalées, ayant pour thème l’après-ski.
Au programme
-des visites de cave,
-des dégustations,
-la projection du film Les Bronzés font du ski ,
-des jeux,
-After ski party (samedi soir)
Il y aura aussi de quoi se restaurer et se désaltérer sur place, toujours dans le thème montagnard.
+33 3 25 38 50 22 secretariat@champagne-vezien.com
