Sous la neige, les bulles au Champagne Marcel Vézien Celles-sur-Ource

Sous la neige, les bulles au Champagne Marcel Vézien

68 grande rue Celles-sur-Ource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 00:00:00

Date(s) :

2026-02-14

On vous transporte en montagne… direction Celles-sur-Ource !

Samedi 14 février 2026 | 10h 00h

Dimanche 15 février 2026 | 10h 18h

Un week-end 100% convivialité, à partager en famille ou entre amis !

Ce sont des portes ouvertes un peu décalées, ayant pour thème l’après-ski.

Au programme

-des visites de cave,

-des dégustations,

-la projection du film Les Bronzés font du ski ,

-des jeux,

-After ski party (samedi soir)

Il y aura aussi de quoi se restaurer et se désaltérer sur place, toujours dans le thème montagnard.

Retrouvez plus d’informations sur nos réseaux sociaux

Facebook Champagne Marcel Vézien

Instagram @champagnemarcelvezien .

+33 3 25 38 50 22 secretariat@champagne-vezien.com

