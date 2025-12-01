« Sous la neige » par la Cie des Bestioles (57) Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Théâtre d’objet avec papiers de soie / Âge minimum conseillé 1 an… et jusqu’à 7 ans ! / Durée 40 min

Réservation conseillée 2 séances au choix (10h ou 17h)

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, s’éclaire et ondule. Deux personnages vêtus de blanc surgissent et invitent à un voyage sensoriel et énigmatique que guident la musique et la lumière. Tour à tour danseurs, comédiens et marionnettistes, ils éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans parole, dévoilent des mondes imaginaires le papier se défroisse et une méduse se déploie, la mer se déchaîne, des lunes dansent, un dragon apparaît…

Le Val’Rhonne, partenaire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois pour son soutien aux actions culturelles. .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

Object theater with tissue paper / Recommended minimum age: 1 year… and up to 7 years! / Running time: 40 min

German :

Objekttheater mit Seidenpapier / Empfohlenes Mindestalter: 1 Jahr… und bis zu 7 Jahren! / Dauer: 40 Min

Italiano :

Teatro degli oggetti con carta velina / Età minima consigliata: 1 anno… e fino a 7 anni! / Durata: 40 min

Espanol :

Teatro de objetos con papel de seda / Edad mínima recomendada: 1 año… ¡y hasta 7 años! / Duración: 40 min

