Sous la pluie au lieu unique Le lieu unique Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 19:30 – 21:00

Gratuit : oui Renseignements et réservations sur www.lelieuunique.com/evenement/sous-la-pluie Adulte

Par Mathieu Simonet, écrivain et Marielle Macé, chercheuse et écrivaineLa Maison de la Poésie propose une rencontre entre Mathieu Simonet et Marielle Macé. L’occasion pour cette soirée de lectures d’aborder la pluie dans sa dimension sensible et écologique.

Le lieu unique Nantes 44013

https://www.lelieuunique.com/evenement/sous-la-pluie