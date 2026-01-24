‘Sous la pluie…’ aux Archives de Nantes Archives de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-09 18:00 – 19:00

Gratuit : oui gratuit sur inscription Lien vers le formulaire d’inscription sur notre site internet : « les rendez-vous aux Archives » Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public

Rendez-vous aux Archives de Nantes !Les Archives de Nantes vous invitent à découvrir une sélection de documents sur la thématique de la pluie en lien avec l’exposition du musée d’arts ‘Sous la pluie, peindre, vivre et rêver ’. Comment la pluie a-t-elle influencé les aménagements urbains, les activités ?La visite des magasins de conservation sera l’occasion d’en savoir plus sur les évènements météorologiques nantais depuis le 17e siècle à nos jours… !

Archives de Nantes Centre-ville Nantes 44000

https://archives.nantes.fr/ archives@nantesmetropole.fr



