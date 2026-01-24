‘Sous la pluie…’ aux Archives de Nantes Archives de Nantes Nantes

'Sous la pluie...' aux Archives de Nantes Archives de Nantes

‘Sous la pluie…’ aux Archives de Nantes Archives de Nantes Nantes lundi 9 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-09 18:00 – 19:00
Gratuit : oui gratuit sur inscription Lien vers le formulaire d’inscription sur notre site internet : « les rendez-vous aux Archives » Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public 

Rendez-vous aux Archives de Nantes !Les Archives de Nantes vous invitent à découvrir une sélection de documents sur la thématique de la pluie en lien avec l’exposition du musée d’arts ‘Sous la pluie, peindre, vivre et rêver ’. Comment la pluie a-t-elle influencé les aménagements urbains, les activités ?La visite des magasins de conservation sera l’occasion d’en savoir plus sur les évènements météorologiques nantais depuis le 17e siècle à nos jours… !

Archives de Nantes Centre-ville Nantes 44000
https://archives.nantes.fr/ archives@nantesmetropole.fr https://my.weezevent.com/sous-la-pluie-aux-archives-de-nantes?_gl=1*9am3p4*_gcl_au*MTM5MjU0OTk1Mi4xNzY1MzYzOTE0LjEzMzM1NTMxOC4xNzY4NTU5NDAzLjE3Njg1NTk0MDI.*_ga*MTYxMjk4Mjg0MC4xNzY1MzYzOTE1*_ga_39H9VBFX7G*czE3NjkwODk0NDMkbzYkZzEkdDE3NjkwOTIwNjgkajMxJGwwJGgzMjQxNTY3NzE.


Afficher la carte du lieu Archives de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire