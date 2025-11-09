Sous la pluie, le week-end festif et inaugural ! Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 11:00 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit dans la limite des places disponibles Tout public

À l’occasion de l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver, le Musée d’arts vous propose, le temps d’un week-end exceptionnel, de réenchanter votre rapport à la pluie. Au programme :RENDEZ-VOUS SOUS LA PLUIE Venir au musée sous un parapluie avec un inconnu pour découvrir une exposition ? Laissez-vous tenter par cette expérience inédite puis envoyez votre texte, votre souvenir, votre émotion.Samedi 8 de 14h30 à 16h30 ATELIERS DE FABRICATION D’ATTRAPE-SOLEIL En collaboration avec Géraldine Joséphine, fabriquez votre sticker Sun catcher pour capturer des arcs en ciel !Samedi 8 et dimanche 9 de 15h à 18h DANSE DE LA PLUIE Entre les gouttes, le chorégraphe et danseur Laurent Cèbe (Compagnie les Individués) nous offre sa danse de la pluie.Samedi 8 et dimanche 9 à 15h30Durée : 30 min BLIND-TEST DE LA PLUIE En famille ou entre amis, testez vos connaissances musicales autour de la pluie avec le Jeu de la musique.Samedi 8 et dimanche 9 de 17h à 18h30 VISITES-ÉCLAIRS DE L’EXPOSITION Mini-visite de l’exposition. N’ayez pas peur de vous laisser surprendre !En collaboration avec la LINA.Samedi 8 et dimanche 9 de 11h à 18h30 AVERSES SONORES DANS LES COLLECTIONS Pause méditative face à quelques oeuvres des collections du musée.Samedi 8 et dimanche 9 de 11h à 18h30 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION EN FAMILLE Dimanche 9 de 10h à 12hÀ partir de 6 ans

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html