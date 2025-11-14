« Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver » – En lien avec l’exposition présentée au Musée d’Arts de Nantes du 7 novembre 2025 au 1er mars 2026 Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 16:30 – 18:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Conférence en lien avec la grande exposition de la rentrée présentée au Musée d’arts de Nantes du 7 novembre 2025 au 1er mars 2026 et consacrée à la représentation, la sensibilité et l’imaginaire de la pluie qui émergent à la fin du 18e siècle. Sujet littéraire, objet d’études scientifiques, apprivoisée par les citadins dans des villes modernisées, la pluie devient un motif pour les peintres, les photographes, les cinéastes jusqu’aux artistes contemporains.Marie-Anne du BOULLAY est commissaire de l’exposition, historienne de l’art, responsable des collections du XIXe siècle au musée d’Arts de Nantes

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

