Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver Musée d’arts de Nantes Nantes

Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Venez inaugurer l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver lors du vernissage ! Discours officiels, visite de l’exposition, de l’installation de Zimoun Chapelle de l’Oratoire et de Juluis Von Bismarck salle blanche, puis boisssons et mignardises à disposition.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html