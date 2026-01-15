Sous la pluie : visite descriptive et tactile Musée d’arts de Nantes Nantes
Sous la pluie : visite descriptive et tactile
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 14:30 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€Pour votre confort et votre sécurité, l’accompagnement par une personne voyante est recommandé. Vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un agent du musée pendant la visite guidée en nous contactant en amont (dans la limite des disponibilités) : contact.museedarts@nantesmetropole.fr ou 02 51 17 45 00. Tout public, Personne en situation de handicap
Venez découvrir l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver lors d’une visite guidée descriptive et grâce à des dessins en relief.Adapté pour les publics non-voyants et malvoyants.Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
